Champions, Gruppo G - Real e Roma agli ottavi, Viktoria Plzen in EL

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Brutta serata per Real Madrid e Roma, entrambe sconfitte nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions. Blancos e giallorossi avevano comunque già conquistato il pass per le fasi finali, rispettivamente come primi e secondi del Gruppo G. Retrocesso in Europa League il Viktoria Plzen, vittorioso per 2-1 proprio contro la truppa di Di Francesco, ed eliminato il CSKA Mosca, seppur capace di imporsi con uno storico 3-0 al Bernabéu.

Tutti i risultati

Viktoria Plzen-CSKA Mosca 2-2

Real Madrid-Roma 3-0

Roma-Viktoria Plzen 5-0

CSKA Mosca-Real Madrid 1-0

Real Madrid-Viktoria Plzen 2-1

Roma-CSKA Mosca 3-0

CSKA Mosca-Roma 1-2

Viktoria Plzen-Real Madrid 0-5

CSKA Mosca-Viktoria Plzen 1-2

Roma-Real Madrid 0-2

Viktoria Plzen-Roma 2-1

Real Madrid-CSKA Mosca 0-3

Classifica e verdetti

Real Madrid 12 (agli ottavi, testa di serie)

Roma 9 (agli ottavi, non testa di serie)

Viktoria Plzen 7 (retrocessa in Europa League)

CSKA Mosca 7 (eliminata)