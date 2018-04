Champions, i flop dei protagonisti mancati

Fonte: Sportitalia

© foto di J.M.Colomo

Archiviata la due giorni di Champions, è tempo di tracciare i bilanci. Non tanto dal punto di vista economico, quanto piuttosto rispetto a quello che è stato il responso del rettangolo verde per calciatori molto attesi e che invece non sono riusciti a dare i riscontri pronosticati. È il caso di Messi, tanto per essere chiari: un fantasma per merito della Roma e di Di Francesco, ma anche e soprattutto per demeriti propri. Una pulce in versione Argentina e lontana anni dal rendimento che aveva scandito i suoi successi nel calcio continentale. Ha deluso il Manchester City in generale, e Pep Guardiola ne è stata la sintesi perfetta. Così come la rabbia che ha accompagnato un tecnico che solitamente si fregia di caratteristiche di calma e sportività che lo hanno evidentemente abbandonato sul più bello. Male anche i suoi gioielli, da De Bruyne in giù. Una rosa multimilionaria avrebbe dovuto fornire ben altri riscontri. Note amare, al di là del risultato, anche in casa Juventus. Peraltro sempre le solite che in Europa hanno tradito. Higuain ha confermato le sue doti di invisibilità nel momento del momento in cui il gioco si fa duro e decisivo, mentre l’assenza di Dybala ha regalato alla Juventus un assetto e un riscontro molto migliore di quando la Joya è stata protagonista sul campo. Chissà che Allegri non ci rifletta anche per il prosieguo della stagione.