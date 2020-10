Champions League, è il giorno del sorteggio: le fasce e i coefficienti di difficoltà

vedi letture

Riparte la caccia alla Champions League. Nel pomeriggio, andrà in scena il sorteggio per la fase a gironi della massima rassegna continentale: l'unica italiana in prima fascia è la Juventus. Seguono, in terza, Inter, Atalanta e Lazio. In attesa di scoprire i raggruppamenti, ecco le fasce di riferimento. A ciascuna pretendente abbiamo provato ad assegnare un punteggio di riferimento, da una a cinque stelle, basato sul valore assoluto della squadra nell'inseguimento alla coppa dalle grandi orecchie.

PRIMA FASCIA

Bayern Monaco ***** (Germania)

Liverpool ***** (Inghilterra)

Paris Saint-Germain **** (Francia)

Real Madrid **** (Spagna)

Juventus **** (Italia)

Siviglia *** (Spagna)

Porto ** (Portogallo)

Zenit ** (Russia)

SECONDA FASCIA

Manchester City ***** (Inghilterra)

Barcellona **** (Spagna)

Atlético Madrid **** (Spagna)

Borussia Dortmund **** (Germania)

Chelsea *** (Inghilterra)

Manchester United *** (Inghilterra)

Shakhtar Donetsk ** (Ucraina)

Ajax ** (Olanda)

TERZA FASCIA

Inter *** (Inter)

Atalanta *** (Italia)

Lipsia *** (Germania)

Lazio ** (Italia)

Salisburgo ** (Austria)

Dinamo Kiev ** (Ucraina)

Olympiacos * (Grecia)

Krasnodar * (Russia)

QUARTA FASCIA

Borussia Monchengladbach ** (Germania)

Marsiglia ** (Francia)

Rennes ** (Francia)

Lokomotiv Mosca * (Russia)

Brugge * (Belgio)

Basaksehir * (Turchia)

Ferencvaros * (Ungheria)

Midtjylland * (Danimarca)