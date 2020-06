Champions League, Francoforte e la sua area pronte ad ospitare la fase finale

Anche Francoforte fra le possibili candidate a ospitare la finale di Champions League 202/21. Secondo quanto riportato dalla Bild. Marcus Frank, consigliere comunale della città tedesca, ha confermato: "In linea di principio siamo interessati e ne stiamo parlando".

L'idea è giocare non solamente nella capitale finanziaria della Germania, che sarebbe comunque sede dell'atto conclusivo. L'idea è quella di spostare tutta la competizione nella sua area, che comprende in meno di 100 km diverse città con impianti adeguati per la manifestazione, come Mainz, Sinsheim (casa dell'Hoffenheim), Darmstadt, Wiesbaden, Kaiserslautern e Karlsruhe.

La UEFA non ha preso ancora una decisione in merito e il comitato esecutivo si riunirà il 17 giugno. Da tempo, con la sede finale di Istanbul sempre più traballante, la Germania si è fatta avanti per ospitare la fase finale del torneo, forte di infrastrutture all'altezza e di essere stata l'apripista del ritorno al calcio giocato, dimostrando grande organizzazione ed efficienza. Oliver Bierhoff recentemente ha dichiarato: "Abbiamo il know-how e una grande organizzazione, l'abbiamo già dimostrato. Se un format simile può aiutare la UEFA noi siamo pronti".