Champions League, Girone D: Dragao padroni. In attesa della Roma

A Trigoria per cercare di passare gli ottavi di finale di Champions League che vedranno la Roma affrontare il Porto dovranno studiare con grande attenzione il percorso dei lusitani nel Gruppo D di qualificazione. Quello in cui Brahimi&C. hanno dimostrato di essere una squadra non propriamente di primissima fascia per quanto riguarda la massima competizione continentale per club, ma in ogni caso di valore e assolutamente da non sottovalutare. Al Dragao, in particolare la formazione di Sergio Conceiçao (ex laziale per il quale l'incrocio con i giallorossi sarà un derby tutto da vivere) ha fatto valere le proprie qualità. Tre vittorie su tre gare, con otto gol fatti e solo due subiti. Discorsi diverso in trasferta dove è arrivato un pareggio in casa dello Schalke04 e due successi sui campi di Lokomotiv Mosca e Galatasaray, formazioni nettamente inferiori rispetto al resto.

Sul fronte dei singoli, infine, spicca, sempre in relazione al Porto, il nome di Moussa Marega, attaccante francomaliano classe 1991, e Jesus Corona, esterno destro messicano. In due hanno portato a referto per i Dragoni 11 gol e tre assist: un bottino niente male. Un bottino che la Roma dovrà tenere ben presente.