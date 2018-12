Champions League, i parziali: il CSKA già avanti di due gol al Bernabeu

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Due sorprendenti reti nel primo tempo delle sfide di Madrid e Plzen: sono arrivate al Bernabeu, nella porta difesa da Courtois. Il CSKA Mosca prova a ripetere l'impresa riuscita in Russia grazie alle reti di Chalov e Schennikov, mentre diverse occasioni ma zero gol tra Plzen e Roma, coi giallorossi più volte vicini alla rete sbloccapartita ma mai in grado di centrare la porta avversaria. Di seguito i parziali delle due gare in corso:

Real Madrid-CSKA Mosca 0-2

(37' Chalov, 44' Schennikov)

Viktoria Plzen-Roma 0-0