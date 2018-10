Champions League, il calendario completo della fase a gironi

Nel Live Show di RMC Sport è intervenuto il noto giornalista e opinionista Mario Sconcerti, per parlare delle ultime vicende del calcio italiano. Sulla Nazionale "Credo che sia finita la caduta. Ora ci stiamo stabilizzando, vedremo dove saremo. Siamo migliorati nel gioco, bene...

RMC SPORT - Sconcerti: "Nazionale, caduta finita. Mourinho non è finito"

Fiorentina, Manchester United in pole per Milenkovic: pronti 60 milioni

Karamoh: "Al Bordeaux per giocare di più, stessi obiettivi all'Inter"

Ag. Velazquez: "Sfida con Ancelotti uno stimolo. È un riferimento per lui"

Inter, Candreva: "Champions dopo anni di castigo, gioco in un top club"

Ag. Favilli: "Genoa, arriverà suo momento. Piatek non va via a gennaio"

Strootman: "Ho lasciato Roma convinto da Garcia, aveva bisogno di me"

Stringara: "Derby incerto. Napoli avanti in Champions"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 ottobre

Ponciroli: "Piatek non è ancora un campione"

Juve, rinnovo Rugani work in progress: peserà l'interesse del Chelsea

Real Madrid, settimana decisiva per Lopetegui: Conte in attesa

Stringara: "Mi aspetto tanto dal Napoli, anche in Champions"

GRUPPO C 18 settembre Liverpool-PSG 3-2 Stella Rossa-Napoli 0-0

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy