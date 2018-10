Champions League, il calendario completo della fase a gironi

Il Bayern Monaco pensa già al futuro. E per la panchina del prossimo anno si guarda in Olanda. C’è una forte idea Mark Van Bommel, attualmente allenatore del PSV Eindhoven. Comunque andrà Kovac lascerà il Bayern Monaco. E Van Bommel è più di un’idea...

TMW - Bayern Monaco, forte idea Van Bommel per la prossima stagione

Roma, Pastore in gruppo. Terapie per Perotti e Karsdorp

Atalanta, Barrow e Bettella in gruppo. Out Masiello e Tumminello

Cristiano Ronaldo, apprezzamento per Allegri su twitter

Bologna, Orsolini e Falcinelli regolarmente in gruppo

Parma, Stulac in gruppo, Gervinho parzialmente con i compagni

Milan, Leonardo e Maldini presenti all'allenamento in vista del derby

Cagliari, differenziato per Farias, Klavan e Lykogiannis

Babbel a gamba tesa su Bolt: "Non sarà calciatore nemmeno tra 100 anni"

Udinese, Carnevale: "Spettacolo col Napoli. Ospina? Non ricorda Garella"

Montervino: "Napoli non può fare a meno di Milik, Lasagna completo"

Torino, Zaza parzialmente in gruppo. Ansaldi a parte

Sassuolo, differenziato per Boateng, Boga e Duncan

L'ex Roma H'Maidat nei guai: chiesti 4 anni di reclusione per rapina

Oggi in TV, gli anticipi di Serie B, Liga, Ligue 1 e Bundesliga

Juve, un passo avanti per l'Under 23: 1-0 al Moccagatta contro l'Arezzo

Juve, CR7 non vuole essere informato sulla questione Las Vegas

Inter-Milan, San Siro sold out: incasso da quasi 5 milioni

GRUPPO C 18 settembre Liverpool-PSG 3-2 Stella Rossa-Napoli 0-0

