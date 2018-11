Champions League, il calendario completo della fase a gironi

Benitez: "Ritorno a Napoli da dirigente? Ora no, voglio ancora allenare"

Napoli, Ghoulam verso il rientro. Ag. Rui: "Non teme la concorrenza"

Sassuolo, Djuricic: "Sento fiducia. Col Parma per tornare alla vittoria"

Frosinone, si torna a pensare ad Edera per il mercato di gennaio

Milan, ag.Conti: "Ha avuto tanta sfortuna, ora è pronto per tornare"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 16 novembre

Di Gennaro: "Italia in crescita: col Portogallo può finire 2-0"

Juve, sospiro di sollievo per Pjanic: il punto sull'infermeria bianconera

Cavaliere: "Pjaca? Non si è ripreso al meglio dopo l'infortunio"

Emergenza Milan, si aggiunge Romagnoli. In 20 giorni quanti infortuni

Palombi: "Lazio, il Milan per la svolta. Milinkovic tornerà"

Napoli, la sosta per perfezionare i recuperi: tre pedine per Ancelotti

GRUPPO C 18 settembre Liverpool-PSG 3-2 Stella Rossa-Napoli 0-0

