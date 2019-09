Champions League, sei gare in chiaro su Mediaset: c'è Napoli-Liverpool

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono sei, una per giornata, le gare che Mediaset trasmetterà in chiaro relative alla prossima Champions League dopo l'accordo siglato con Sky. Spicca Napoli-Liverpool, già alla prima giornata, gara nella quale gli azzurri se la vedranno subito coi Campioni in carica della competizione. Seconda giornata invece dedicata alla Juventus, che se la vedrà col Bayer Leverkusen in casa, mentre il big match dell'Atalanta, a Manchester il 22 ottobre, sarà la terza sfida visibile sui canali in chiaro della tv privata.

Borussia Dortmund-Inter, Juventus Atletico Madrid e Inter-Barcellona chiudono il programma, con i nerazzurri chiamati a fare almeno una impresa per provare a centrare la qualificazione agli ottavi mancata l'anno passato. Di seguito il programma completo:

Napoli-Liverpool (1ª giornata Gruppo E): martedì 17 settembre ore 21 – diretta TV Canale 5;

Juventus-Bayer Leverkusen (2ª giornata Gruppo D): martedì 1 ottobre ore 21 – diretta TV Canale 5;

Manchester City-Atalanta (3ª giornata Gruppo C): martedì 22 ottobre ore 21 – diretta TV Canale 5;

Borussia Dortmund-Inter (4ª giornata Gruppo F): martedì 5 novembre ore 21 – diretta TV Canale 5;

Juventus-Atlético Madrid (5ª giornata Gruppo D): martedì 26 novembre ore 21 – diretta TV Canale 5;

Inter-Barcellona (6ª giornata Gruppo F): martedì 10 dicembre ore 21 – diretta TV Canale 5.