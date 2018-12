Champions League, ultimo turno: tutti i verdetti della serata

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gruppo E

Gara spettacolare e ricca di gol ad Amsterdam tra Ajax e Bayern Monaco: 3-3 il risultato finale, coi bavaresi che passano agli ottavi come prima forza del Gruppo E e i lancieri come seconda. Retrocesso in Europa League il Benfica, vincente questa sera a Lisbona contro l'AEK Atene, eliminato.

I risultati

Ajax-Bayern Monaco 3-3 (13' e rig. 86' Lewandowski, 61' e rig. 82' Tadic, 90' Coman, 95' Tagliafico)

Benfica-AEK Atene 1-0 (88' Grimaldo)

Classifica

Bayern Monaco 14 (agli ottavi, testa di serie)

Ajax 12 (agli ottavi, non testa di serie)

Benfica 7 (retrocesso in Europa League)

AEK 0 (eliminato)

Gruppo F

Il Manchester City chiude il Gruppo F con una vittoria: 2-1 all'Etihad contro l'Hoffenheim. Il pari del Lione sul campo dello Shakhtar apre invece le porte degli ottavi di Champions anche alla squadra francese. Eliminati dunque i tedeschi, mentre vengono retrocessi in Europa League gli ucraini.

I risultati

Manchester City-Hoffenheim 2-1 (16' rig. Kramaric, 46' e 61' Sané)

Shakhtar-Lione 1-1 (22' Moraes, 65' Fekir)

La classifica

Manchester City 13 (agli ottavi, testa di serie)

Lione 8 (agli ottavi, non testa di serie)

Shakhtar 6 (retrocesso in Europa League)

Hoffenheim 3 (eliminato)

Gruppo H

Juventus regina del Gruppo H, nonostante la clamorosa sconfitta esterna di questa sera con lo Young Boys a Berna. Si qualifica invece come secondo il Manchester United, battuto 2-1 a Valencia. Pipistrelli in Europa League, svizzeri eliminati.

I risultati

Valencia-Manchester United 2-1 (17' Soler, 47' aut. Jones, 87' Rashford)

Young Boys-Juventus 2-1 (30' e 68' rig. Hoarau, 80' Dybala)

La classifica

Juventus 12 (agli ottavi, testa di serie)

Manchester United 10 (agli ottavi, non testa di serie)

Valencia 8 (retrocesso in Europa League)

Young Boys 4 (eliminato)