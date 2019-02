Champions League, zero gol dopo 45': ma grande spettacolo a Liverpool

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doppio zero a zero nelle gare di stasera degli ottavi di Champions League, anche se lo spettacolo non è certo mancato. A Lione danno spettacolo i francesi, intesi come gli undici giocatori dell'Olympique e l'asso del Barcellona Ousmane Dembele, praticamente inarrestabile sulla corsia mancina dell'attacco blaugrana, che ha visto un Messi parecchio in ombra. Equilibrio ma tante occasioni anche a Liverpool: le migliori sono capitate sul sinistro di Manè, che non è però stato freddo davanti a Neuer. Anche Alisson però ha dovuto togliere le castagne dal fuoco ai compagni, in particolare su un tocco verso la propria porta di Matip. Di seguito risultati finali delle gare già giocate e parziali delle gare di stasera:

Martedì 12 febbraio

Manchester United-PSG 0-2

(54' Kimpembe, 60' Mbappé)

Roma-Porto 2-1

(70', 77' Zaniolo (R), 79' Adrian Lopez (P))

Mercoledì 13 febbraio

Tottenham-Borussia Dortmund 3-0

(47' Son, 83' Vertonghen, 86' Llorente)

Ajax-Real Madrid 1-2

(58' Benzema (R), 76' Ziyech (A), 86' Asensio (R))