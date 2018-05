Champions League: Zidane sa solo vincerla, secondo ko per Klopp

© foto di www.imagephotoagency.it

Da allenatore o giocatore non fa differenza: Zinedine Zidane la Champions League sa solo vincerla. Ottava finale vinta in generale dal francese e terza Coppa consecutiva conquistata da quando allena il Real Madrid. Zidane da quando ha preso il posto di Ancelotti sulla panchina dei merengues è sempre arrivato in finale di Champions e ha sempre vinto portando il club blanco ad arrivare a quota 13 successi.

Un dato incredibile e opposto a quello di Jurgen Klopp che dopo la finale persa sulla panchina del Borussia Dortmund (nel 2013 a Wembley contro il Bayern Monaco), esce sconfitto per la seconda volta anche con il Liverpool. Da oggi possiamo chiamarla Zidane League.