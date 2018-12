© foto di PHOTOVIEWS

Lionel Messi è entrato a partita in corso contro il Tottenham ma non è riuscito a segnare e di conseguenza staccare Robert Lewandowski nella classifica marcatori. Il polacco domani avrà così l'occasione di operare il sorpasso in classifica. Mauro Icardi chiude la sua prima partecipazione alla Champions League con 4 reti. Di seguito la classifica:

6 reti

Messi (Barcellona), Lewandowski (Bayern)

5 reti

Dzeko (Roma), Marega (Porto), Neymar (PSG)

4 reti

Griezmann (Atlético), Kane (Tottenham), Kramaric (Hoffenheim), Dybala (Juventus), Guerreiro (Dortmund), Icardi (Inter)

3 reti

Mbappé (PSG), Bale e Benzema (Real Madrid), Tadic (Ajax), Corona (Porto), Vlasic (CSKA), Cornet (Lione), Gabriel Jesus e David Silva (Manchester City), Insigne e Mertens (Napoli), Salah (Liverpool), De Jong (PSV)