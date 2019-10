© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli è atteso stasera dalla fondamentale sfida di Champions contro il Salisburgo. La squadra azzurra, tra l'altro, dovrà anche combattere contro il tabù trasferta. Finora, infatti, con Ancelotti in panchina il Napoli non ha mai vinto in una trasferta di Champions League. L’ultima vittoria - sottolinea La Gazzetta dello Sport - risale a dicembre 2016, a Lisbona, contro il Benfica. Quella sera in panchina sedeva Sarri. E dopo aver fallito l’occasione-Genk, l’allenatore vuole riprovarci, stasera, alla Red Bull Arena, dove a marzo ne prese 3 nei sedicesimi di finale di Europa League (ma il 3-0 dell’andata gli permise di passare).