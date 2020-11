Champions, si riparte. Gruppo B: l'Inter e la finale col Real Madrid. Qual è il vero Shakhtar?

Il Gruppo B, quello di cui fa parte l'Inter, è probabilmente il più combattuto e quello che avrà esito incerto fino alla fine. "Per passare il turno avremo bisogno di 3 vittorie o quantomeno di 7 punti", ha confessato Antonio Conte in conferenza stampa pre Real Madrid. Un successo nerazzurro lascerebbe clamorosamente i Blancos all'ultimo posto del girone, contrariamente in caso di ko le speranze di qualificazione dell'Inter sarebbero ridotte al lumicino. Da capire invece quale sarà la reazione dello Shakhtar dopo il pesantissimo 6-0 nell'andata contro il Borussia Moenchengladbach. In caso di nuovo successo i tedeschi farebbero un passo importante verso la qualificazione, mentre gli ucraini, con Inter e Real Madrid da affrontare nelle ultime due gare, si troverebbero in una situazione a dir poco complicata.

Una finale per l'Inter con un Real incerottato - L'ha definita così, alla vigilia, il tecnico nerazzurro. Una finale. Perché l'Inter dovrà interpretare la gara con queste credenziali e dar seguito all'ottimo secondo tempo contro il Torino. I nerazzurri, dopo il ko contro i Blancos all'andata, sono reduci dal pareggio con l'Atalanta e il successo in rimonta proprio contro i granata. Dall'altra parte un Real Madrid che non avrà a disposizione Sergio Ramos, Fede Valverde e Karim Benzema. E che in Liga è reduce dal pesantissimo ko per 4-1 col Valencia e dal pareggio col Villarreal.

Lo Shakthar Donetsk si è in parte ripreso dopo il ko tennistico contro il 'Gladbach: vittoria in casa con la Dinamo Kiev e pareggio con l'Oleksandriya. I tedeschi, invece, sembrano in flessione visto il ko col Leverkusen e il pareggio con l'Augsburg.

Classifica

Borussia Moenchengladbach 5

Shakhtar 4

Real Madrid 4

Inter 2