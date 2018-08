Che sofferenza, ma questa Juve ha mille vite: Chievo ko 3-2 al fotofinish

© foto di www.imagephotoagency.it

Doveva essere una passerella semplice. Forse la più semplice. Invece, la prima in Serie A di Cristiano Ronaldo ha visto la Juventus prevalere contro il ChievoVerona di Lorenzo D'Anna solo a pochi istanti dalla fine grazie a Bernardeschi.

Doveva prevalere l'evidente divario tecnico, ancor di più dopo il gol di Sami Khedira che ha sbloccato il match dopo una manciata di secondi. Invece, il Chievo non ha mai perso il bandolo della matassa e in un Bentegodi tutto esaurito ha addirittura rischiato di vincere. Merito di Stepinski, che alla prima palla giocabile nell'area avversaria ha battuto Szczesny. Merito soprattutto di Emanuele Giaccherini che con un assist e un rigore procurato prima e trasformato poi è stato il migliore dei padroni di casa.

Poi nella ripresa, nel corso dell'assedio prolungato dei padroni di casa, ci hanno pensato Leonardo Bonucci (che provoca l'autogol di Bani) e Federico Bernardeschi a fissare il punteggio sul definitivo 2-3: un colpo di testa vincente e un preciso tap-in che hanno smorzato l'effetto sorpresa senza però limitare i meriti di un Chievo che ha fatto tutto il possibile per portare a casa un risultato positivo.

Tutti gli occhi erano puntati su Cristiano Ronaldo e il portoghese, nonostante non abbia segnato, è stato tra i migliori. CR7 è stato tra i più pericolosi della Juventus e specialmente dopo l'ingresso di Mario Mandzukic, e il suo conseguente spostamento sulla corsia sinistra, ha potuto dar vita ai suoi soliti sprazzi che hanno dato vita a un paio di conclusione intercettate dal sempreverde Sorrentino.

Nel giorno dell'esordio del fuoriclasse di Madeira, però, a regalare i primi tre punti della stagione ai campioni d'Italia è stato Federico Bernardeschi. In un finale caotico, che ha visto l'arbitro Pasqua annullare un gol a Mandzukic dopo aver visionato la VAR per una carica su Sorrentino, ci ha pensato l'ex Fiorentina con un movimento da vero centravanti a sfruttare l'assist di Alex Sandro e a fissare il punteggio sul definitivo 2-3. Vittoria doveva essere e vittoria è stata, quindi. Ma che sofferenza per la Juve.