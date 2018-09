Chelsea, a gennaio assalto a Chiesa della Fiorentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Sunday Express il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri a gennaio chiederà alla società di regalargli Federico Chiesa, talentuoso attaccante esterno della Fiorentina e della Nazionale. Un'operazione non facile perché i viola non vorrebbero privarsi del classe '97 a stagione in corso, ma che il Chelsea proverà a portare a termine anche per anticipare la folta concorrenza rappresentata dai rivali del Manchester United oltre che da Juventus e Napoli in Italia.