© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Chelsea di Maurizio Sarri non ha ancora mollato la presa su Elseid Hysaj, pupillo dell'ex mister del Napoli. Il terzino albanese è uno degli obiettivi principali per le prossime finestre di mercato per il club londinese, secondo il Daily Mail. I Blues avrebbero anche tenuto colloqui con la dirigenza del Napoli per discutere di un trasferimento.