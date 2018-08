Chelsea, Sarri: "Vittoria meritata. Hazard devastante dalla panchina"

Risultato finale: Chelsea-Arsenal 3-2

Prima vittoria a Stamford Bridge da manager del Chelsea per Maurizio Sarri, che ai microfoni di Sky Sport analizza così il 3-2 rifilato dai suoi all'Arsenal: "Oggi è stata una partita difficilissima, abbiamo fatto mezzora di grandissimo livello e poi siamo andati in difficoltà per un quarto d'ora. Siamo stati molto bravi a riprendere il comando della partita nel secondo tempo, alla fine penso sia una vittoria meritata. E' stata una partita sofferta, bellissima da vedere per uno spettatore neutrale. Hazard il più forte del mondo dalla panchina? In questo momento, come i reduci dal Mondiale, non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma è chiaro che inserirlo negli ultimi 30 minuti è un qualcosa di devastante".

Sulla fase difensiva e il 'Sarri ball': "Va migliorata, è normale: siamo lavorando al completo solo da due settimane, è normale ci siano dei problemi. Mi piace la definizione perché suona bene, però faccio fatica a capire il significato. Sembra un complimento, ma vorrei essere più padrone della lingua... (ride ndr)".