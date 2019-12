© foto di Imago/Image Sport

L'Equipe è convinta: la riapertura del mercato del Chelsea - da parte del Tas di Losanna lo scorso 6 dicembre - potrebbe portare Oliver Giroud verso l'Inter. Il media francese spiega come il centravanti voglia giocare di più anche in vista della sua partecipazione a Euro2020. Così una partenza verso l'Inter si fa sempre più concreta perché i nerazzurri avrebbero presentato garanzie sportive e finanziarie per acquistarlo.