Chi ben comincia: Semplici, tante certezze e i nuovi pronti a stupire

© foto di Federico Gaetano

Chi ben comincia è a metà dell'opera, dice il proverbio. Per Leonardo Semplici e la sua SPAL il percorso per raggiungere la salvezza sarà lungo e pieno di ostacoli, ma i tre punti conquistati a Bologna lasciano ben sperare.

Era difficile aspettarsi grossi cambiamenti nell'atteggiamento tattico di un gruppo che ormai ha automatismi consolidati. Tanti volti nuovi, ma sempre lo stesso leitmotiv: compattezza, aggressività, ripartenze. E le giocate dei singoli: nella scorsa stagione fu Antenucci a trascinare i ferraresi al raggiungimento dell'agognato obiettivo, stavolta è stato Kurtic a pescare il jolly con una giocata che lo sloveno ha nelle corde e che, come ha sottolineato il compagno di squadra Petagna, dovrebbe provare più spesso. Proprio l'ex centravanti dell'Atalanta è uno dei volti nuovi in casa spallina: da lui ci si aspetta un apporto decisivo in termini realizzativi, oltre al solito lavoro al servizio dei compagni. Un limite che ha caratterizzato in negativo la parentesi bergamasca e che, a 23 anni, il triestino spera finalmente di superare. L'aiuto dei nuovi acquisti sarà fondamentale per bissare il miracolo della passata stagione: da Missiroli a Valdifiori, fino a Bonifazi e Milinkovic-Savic, Semplici ha a disposizione una rosa più forte ed esperta, in grado di stupire.