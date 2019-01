Chi è Walukiewicz, il nuovo Skriniar del Cagliari

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Cagliari ha ufficializzato l'acquisto di Sebastian Walukiewicz, prelevato direttamente dal Pogon di Stettino, che arriverà solamente la prossima estate. Una trattativa iniziata a settembre scorso, con più di una difficoltà e la possibilità che il castello di carte rischiasse di saltare a ogni spiffero di vento. Anche perché sul difensore c'erano numerosi club, in particolare il Watford, che lo aveva visionato quattro volte nel corso dei mesi.

QUASI MATURO - La possibilità di giocare per altri sei mesi nella prima divisione polacca non deve ingannare. A dispetto della giovane età Walukiewicz sembra già di un altro livello rispetto ai propri compagni di squadra. Ha dalla sua la duttilità: con il Pogon fa il centrale difensivo, mentre con le nazionali - è arrivato fino all'under20 - spesso gioca davanti alla difesa, da mediano.

ALLA SKRINIAR - Il giocatore a cui più assomiglia, di quelli che gioca in Serie A, è Milan Skriniar, dell'Inter. Alto 190, molto veloce per la sua stazza, è bravo di testa e difficile da affrontare in uno contro uno. La possibilità di una plusvalenza è certa, perché arrivato a parametro zero e in scadenza. Dovrà adattarsi, ma c'è chi crede che, sin dai suoi primi mesi a Cagliari, potrà lottare per una maglia da titolare.