Chi ha fatto l'affare? - Lemina, nessun rimpianto per la Juventus

Gli sono bastate pochissime partite per diventare l'idolo dei tifosi del Southampton e ritagliarsi un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico di Mauricio Pellegrino. Mario Lemina, dopo due anni vissuti da comprimario nella Juventus di Massimiliano Allegri, ha deciso di cambiare aria e di essere protagonista in Premier League, in una squadra che gli potesse dare la possibilità di giocare. In realtà l'avventura con i Saints non è iniziata nel migliore dei modi, perché a metà stagione la situazione in classifica è allarmante: il Southampton è terzultimo con 20 punti.

Quarantadue presenze in maglia bianconera - meno della metà da titolare - e tre reti, il gabonese era arrivato a Torino il 31 agosto 2015 dall'Olympique Marsiglia per poco meno di 10 milioni. Marotta e Paratici sono riusciti a rivenderlo quasi al doppio della cifra, incassando 17 milioni e portando a casa una buona plusvalenza per un calciatore che in Italia non è riuscito a mostrare il suo valore a causa di una spietata concorrenza.