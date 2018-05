Chi tenere d'occhio stasera - Berisha, obiettivo di Tare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio è conosciuta per scovare talenti, crescerli e poi venderli a prezzi maggiorati. In questo senso Valon Berisha, omonimo di Etrit già visto a Roma (ma non parente), può assomigliare tanto a una scelta azzeccata. Nato a Malmoe, in Svezia, ma kosovaro di origine e di nazionalità, è stato uno dei migliori giocatori del Salisburgo in Europa League, tanto da trascinare la squadra fino alla semifinale proprio grazie ai suoi gol contro il Borussia Dortmund e allo squillo, a Roma, contro la Lazio. Sembra che l'OM sia migliore, ma la Red Bull Arena potrebbe trasformarsi nel solito catino, ribollente pallone.

Così la valutazione, dodici milioni di euro, appare alta ma non inaccessibile, soprattutto se dovesse arrivare la qualificazione in Champions League da parte dei biancocelesti. Può giocare anche sull'out di sinistra, trasformandosi in un buon tuttofare.

Nome: Valon Berisha.

Età: 24.

Ruolo: Centrocampista.

Interessa a: Lazio, Lipsia.

Valutazione: 12 milioni di euro.