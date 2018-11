Chiellini fa 100, Buffon: "Nella mia squadra ideale lui c'è sempre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso le pagine del Corriere dello Sport, Gianluigi Buffon ha mandato un messaggio a Giorgio Chiellini, che stasera sarà il settimo azzurro a raggiungere le 100 presenze in Nazionale: "Direi che tutto prosegue come preventivato. Chiello è e sarà sempre un fedele scudiero che ha resto le mie avventure in campo più sicure e vincenti. [...] Nella mia squadra ideale, Chiello è un punto fermo senza indugio. Complimenti per la centesima in azzurro. Con l'obiettivo, neanche tanto velato, di arrivare a 200".