Chiellini: "Le parole di Bonucci? Non esprimo giudizi sul calcio italiano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorgio Chiellini, difensore della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Polonia. Ecco le sue dichiarazioni sulle parole di Bonucci: "Non penso sia il momento per parlare di questo, come non sono abituato a esprimere giudizi su cosa sta succedendo nel calcio italiano. Contro l'Ucraina abbiamo giocato a calcio e bene. C'è il rammarico di non aver fatto almeno due gol, era il minimo di quel che avevamo espresso".