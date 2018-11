Chiellini: "Un anno fa il punto più basso della mia carriera"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Un anno fa è stato il punto più basso della mia carriera in Nazionale". Giorgio Chiellini, nella conferenza stampa pre-Portogallo è tornato sulla mancata qualificazione al Mondiale: "Una delusione enorme, per tutti noi, fino all'ultimo eravamo convinti di strappare il passaggio per il Mondiale. Anche se poi, secondo me, il peggio è stato giugno. Non abbiamo pensato più di tanto a ciò che era successo, non avevo capito fino al 100%. Gli altri che andavano al Mondiale e noi in vacanza... è stato un mese non facile. C'è un gruppo nuovo e credo che dovremo dare continuità al nostro percorso che va al di là del risultato fatto in Polonia".