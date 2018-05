Chiesa, Verdi o Politano: Inter, caccia all'esterno offensivo

© foto di PHOTOVIEWS

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulle trattative che sta portando avanti l'Inter per rinforzare il suo reparto offensivo. In particolare, il club nerazzurro è alla ricerca di un esterno offensivo particolarmente efficace anche in zona gol: Federico Chiesa (Fiorentina), Simone Verdi (Bologna) e Matteo Politano (Sassuolo) le prime tre scelte. Si segue con attenzione anche Justin Kluivert, figlio d'arte in forza all'Ajax che piace però a mezza Europa.