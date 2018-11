Chievo, ag. Giaccherini: "Napoli? Con Ancelotti avrebbe avuto spazio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso le frequenze di Radio Marte è intervenuto Furio Valcareggi, procuratore di Emanuele Giaccherini. "Sono dispiaciuto per come è andata con Sarri, ma poi con Emanuele si sono chiariti, anzi è stato un bel gesto da parte di Maurizio. Però vedendo oggi Ancelotti un po' rosico, perché Emanuele con Carlo avrebbe avuto una chance, poi logico avrebbe dovuto meritarsi il posto, ma una chance l'avrebbe avuta, nel calcio il merito viene riconosciuto se c’è", ha detto l'agente del calciatore in forza al ChievoVerona.