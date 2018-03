Chievo, Bani finisce nel mirino della Sampdoria

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le sue prestazioni con la maglia del Chievo, al primo anno in Serie A, non stanno passando inosservate. Come riporta Gazzamercato, su Mattia Bani, centrale fiorentino classe 1993, c'è la Sampdoria, che sta valutando attentamente il suo profilo in vista del mercato estivo.