Chievo, Barba: "Mi mancava la A, voglio togliermi qualche sassolino"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche Federico Barba, difensore acquistato dal Chievo nell'ultima sessione di mercato, è stato presentato alla stampa: “Ho avuto la fortuna di giocare in campionati diversi dal nostro che mi hanno permesso di crescere e di avere un’altra visione del calcio. La seconda divisione spagnola, ad esempio, è molto diversa. Sono andato in Spagna perché avevo tante richieste - - riporta tggialloblu.it - ma mi mancava il campionato italiano. Per questo sono qui. Ho voglia di dimostrare il mio vero valore e di togliermi qualche sassolino dalla scarpa”.