Chievo, Barba: "Mi sto inserendo bene. Sono a disposizione del mister"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Federico Barba, difensore del Chievo Verona, ha parlato al sito ufficiale dopo il pari contro l'Empoli: "Il debutto? Mi sono trovato a mio agio perché venivo da dieci giorni di allenamento. Mi sto inserendo bene. Tornare in Serie A? Questa è casa, la conosco bene e non ho bisogno di adattamento. Sono contento di essere qui. L'Empoli? E' stata una partita difficile, loro giocano un ottimo calcio e tutti incontreranno difficoltà affrontandoli. Abbiamo avuto anche qualche occasione, potevamo vincere ma un punto è comunque buono. Il mio ruolo? So di poter giocare a sinistra perché l'avevo già fatto. Io sono contento di mettermi a disposizione del mister e di poter aiutare la squadra a crescere e far bene".