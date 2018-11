Chievo, Barba: "Ventura ha preparato benissimo la partita"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Federico Barba è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Chievo e Bologna: "Ragioneremo di partita in partita, questa è fondamentale e metteremo in campo qualcosa in più. Il mister l'ha preparata benissimo, sappiamo cosa dobbiamo fare, sarà poi il campo a dircelo".