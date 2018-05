Chievo-Benevento, le formazioni ufficiali: Inglese e Giaccherini titolari

© foto di Federico Gaetano

Alle 18 scenderà in campo il Chievo che ospiterà un Benevento già retrocesso. La squadra veronese punta alla salvezza e si affida a Inglese titolare con Birsa e Giaccherini in attacco. Per il Benevento ultima nella massima serie con Diabate che cerca ancora altri gol.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

CHIEVO: Sorrentino, Depaoli, Dainelli, Tomovic, Gobbi, Castro, Radovanovic, Hetemaj, Birsa, Inglese, Giaccherini

BENEVENTO: Puggioni, Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia, Cataldi, Parigini, Sandro, Guilherme, Brignola, Diabate