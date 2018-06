Chievo, c'è la rescissione di Maran. Che ora può firmare col Cagliari

Gennaro Gattuso è stato intervistato da Milan Tv. Ecco le dichiarazioni del tecnico milanista, nei primi giorni di riposo dopo la fine della stagione, riportate da Milannews: "Ci siamo fermati da dieci giorni ma io non mi sono fermato, ho salutato la mia famiglia in Calabria. È stata...

Bayern Monaco, Thiago Alcantara in uscita: servono 50 milioni

Wolves, esercitato il riscatto per Boly e Afobe

Man United, Mourinho pronto a pagare 60 milioni per Alderweireld

Ag. Laudrup: "Contatti col Real, è tra i candidati per il dopo-Zidane"

Italia, Mancini: "Non può essere un'amichevole, non abbiamo paura"

Atletico, obiettivo Sidibé per la fascia: trattativa in corso col Monaco

Real Madrid, minacce di morte a Ramos via telefono

Le pagelle dell'Italia - Chiesa il migliore in campo, in ombra Jorginho

Francia, Deschamps: "Pronti per il Mondiale, l'Italia ha ottimi giovani"

Irlanda, maglia speciale per supportare i diritti della comunità LGBT

Conte, il punto sul futuro: non farà il primo passo verso il Real

Lione, prezzo fissato per Yanga-Mbiwa: lo vuole il Montpellier

Real Madrid, Bale ora è incedibile. Non lascerà

Rolando Maran ha rescisso il proprio contratto col Chievo Verona, riporta Sky Sport . Per questo motivo l'ex tecnico clivense potrà adesso firmare il nuovo contratto col Cagliari, club con cui aveva trovato l'accordo negli scorsi giorni.

