Chievo, Cacciatore: "Udinese più fortunata. Non guardiamo la classifica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabrizio Cacciatore, difensore del Chievo Verona, ha parlato al media ufficiale del club dopo la sconfitta contro l'Udinese: "Il campo dice che i tre punti li ha presi l'Udinese. Ci abbiamo provato perché era importante ma purtroppo non è andata come volevamo. Ora testa subito a Genova, dobbiamo fare una grande partita. Abbiamo cercato di imporre il nostro gioco, purtroppo però ci è mancato solo il gol. Sapevamo che loro si sarebbero chiusi bene. Sono stati più fortunati di noi a trovare la via del gol. Adesso analizzeremo gli errori col mister e vedremo cosa non è andato. In questo momento non dobbiamo guardare la classifica e pensare partita dopo partita cercando di sfruttare quelle alla nostra altezza. Le mie condizioni? Sono contento del rientro e sto bene. Mi dispiace della partita perché speravo andasse in modo migliore. Cosa dire alla ripresa degli allenamenti? Solo con tanto lavoro, testa bassa e pedalare".