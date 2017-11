Chievo, Campedelli: "Abbiamo raccolto più punti di quanto pensassi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Chievo Verona, Luca Campedelli, in un'intervista concessa a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento ha parlato della stagione della sua squadra: "Contro il Napoli è andata bene, è un buon punto in ottica salvezza. La nostra classifica è positiva, ma non dobbiamo pensare di aver già finito il lavoro: mancano 24 punti e poi potremo festeggiare. Per ora al campionato del Chievo do un 6,5: stiamo facendo bene, avendo raccolto fino ad ora più punti di quanto pensassi. Partita difensiva col Napoli? Ci sono gare in cui bisogna capire dove sono i problemi di una squadra e la bravura dell'altra. Per me il Napoli ha buone probabilità di fare molto bene. Scudetto? Dico ancora Juventus: ha più cattiveria e mentalità delle altre. In ottica salvezza, siamo ancora tutte lì: dobbiamo stare attenti, farsi risucchiare nella parte bassa della classifica è un attimo".