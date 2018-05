Chievo, Campedelli: "Dura esonerare Maran. Ma ci siamo imborghesiti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luca Campedelli, presidente del ChievoVerona, questa mattina in conferenza stampa ha così spiegato la decisione di esonerare Rolando Maran per fare spazio all'ex tecnico della Primavera Lorenzo D'Anna a tre giornate dalla fine: "Esonero Maran è stata decisione molto dolorosa. D’Anna è l'unico allenatore che può in questo momento risollevarci. Ci siamo imborghesiti, è mancata cattiveria. Ripartenza del Chievo non può che prescindere da D’Anna anche il prossimo anno", riporta Tggialloblu.it.