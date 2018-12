Chievo, Campedelli: "Non penso alla B. Mercato? Resta chi vuole lottare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ChievoVerona ha iniziato a marciare dall'arrivo in panchina di Mimmo Di Carlo. Il presidente Luca Campedelli, ieri in occasione del tradizionale incontro con la stampa per gli auguri di Natale, ha detto sul cammino clivense: "È una maratona. Dobbiamo correre più degli altri. Se vinciamo è meglio, chiaro, ma l’importante è proseguire con i risultati positivi. Se non perdiamo e a gennaio ci ridanno i nostri punti possiamo farcela. Io a retrocedere non ci penso proprio". Sul mercato in arrivo, Campedelli ha detto: "Rimarrà solo chi avrà voglia di lottare per la salvezza del Chievo. Non possiamo permetterci di tenere con noi persone che non amano questa maglia e non credono alla possibilità di salvarci", le parole riportate dal Corriere di Verona.