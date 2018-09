Chievo, D'Anna: "Abbiamo provato a vincere. Mancato solo il gol"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lorenzo D'Anna, allenatore del Chievo, ha così commentato ai microfoni di Rai Sport la sconfitta interna dei clivensi, sconfitti 0-2 in casa dall'Udinese: "La partita nel primo tempo è stata equilibrata, mentre nella ripresa abbiamo preso gol con un tiro da 30 metri proprio quando stavamo spingendo. Abbiamo reagito bene, creando tante occasioni. Purtroppo imprecisioni e bravura del portiere ci hanno penalizzati però il Chievo ha fatto quello che doveva fare. Dobbiamo vincere per scrollarci il segno meno: ci abbiamo provato senza riuscirci. Incontravamo una squadra difficile, che si chiudeva per ripartire. Ci è mancato il gol".