Chievo, D'Anna: "Cristiano Ronaldo forte come quando lo vedi in tv"

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

L'allenatore del ChievoVerona Lorenzo D'Anna ha commentato così la prova di Cristiano Ronaldo ieri al Bentegodi: "Ronaldo è forte come quando lo vedi in tv. Un giocatore straordinario, fuori classifica. La Juve però non è solo Ronaldo. Squadra di grandissima qualità, stratosferica. E Ronaldo ha la mentalità del campione. È un calciatore che sposta gli equilibri. Un gran bene per il calcio italiano. Dai tempi del Ronaldo interista, in Italia non arrivava un giocatore di questo calibro". Lo riporta il Corriere di Verona.