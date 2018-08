Chievo, D'Anna: "La strada è quella giusta, orgoglioso di quanto fatto"

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Il tecnico del Chievo Lorenzo D'Anna è stato intervistato del sito ufficiale dei clivensi al termine della sfida persa con la Juventus. "La squadra è partita intimorita, abbiamo preso subito un gol ma siamo stati bravi a reagire. Abbiamo guadagnato coraggio e fiducia, arrivando ad impensierire la Juventus. Abbiamo interpretato bene la gara e siamo andati anche in vantaggio. L'infortunio di Sorrentino non ci ha permesso di fare un cambio tattico, eravamo un po' stanchi. La strada è quella giusta, dobbiamo essere orgogliosi di quanto abbiamo fatto. Per me è come una vittoria, la prestazione dei ragazzi è stata ottima".