Chievo, D'Anna: "Prestazione sotto gli occhi di tutti, c'è rammarico"

Il tecnico del Chievo Lorenzo D’Anna ha commentato la sconfitta interna contro l’Udinese ai microfoni di Radio Rai: “Con quello che abbiamo prodotto e come abbiamo giocato è un peccato aver chiuso senza fare gol. Abbiamo trovato di fronte anche un portiere in grande giornata. C’è il rammarico del risultato, rimane sotto gli occhi di tutti la prestazione”.

Resta anche il -1 in classifica.

“E’ normale che rimanga ma non possiamo fare 20 punti in una partita ma cerca di farne tre alla volta e piano piano risalire. Se lo spirito è questo poche partite andranno a finire come oggi”.