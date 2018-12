Domenico Di Carlo, allenatore del ChievoVerona, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio ottenuto al Mazza contro la SPAL: "Nelle prime 12 partite la squadra ha preso 30 gol, oggettivamente tanti per una squadra che deve salvarsi. Ora abbiamo trovato il giusto equilibrio, dobbiamo migliorare in fase di finalizzazione. Non sarà facile ma ci proveremo, basta una vittoria per accendere la scintilla".