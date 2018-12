Chievo, Di Carlo: "Giochiamo per fare l'impresa, non molliamo nulla"

A Veronello ieri è stato il giorno del tradizionale incontro con la stampa per gli auguri di Natale. Il Corriere di Verona fa il punto sul Chievo, riportando le parole del tecnico clivense Mimmo Di Carlo. "Ringrazio il presidente per avermi fatto rivivere queste emozioni. Ho trovato tante cose buone, tante altre da sistemare, altrimenti mica sarei qui (risate dalla platea, ndr). Mettiamo in campo spirito di appartenenza e voglia di lottare; ogni domenica giocheremo per fare un’impresa. Non molleremo di un centimetro fino all’ultima giornata, lo faremo con la massima convinzione. La strada è stata tracciata, l’inversione c’è stata. È un lavoro lungo e difficile, ma ci siamo. Remiamo tutti insieme. Speriamo di far riprovare alla nostra gente le emozioni che il Chievo ha sempre fatto vivere attraverso gioco, volontà e motivazioni. La maglia del Chievo è unica", le parole del mister.