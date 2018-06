Chievo, dopo il riscatto di Tomovic si punta a un terzino sinistro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Capitolo difensori per il Chievo: dopo il riscatto di Tomovic si valutano altri profili: piace Andreolli del Cagliari in una trattativa che sarebbe slegata a quella che potrebbe portare Castro sull'isola. A sinistra si temporeggia per Milic e si continua a tenere d'occhio Vasco Regini della Sampdoria. Lo riporta L'Arena.