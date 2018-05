Chievo, ecco Valjent: farà parte della squadra del futuro

Mentre il Borussia Dortmund sembra defilarsi dalla corsa a Mario Balotelli, non convinta del giocatore sul piano caratteriale, spunta una nuova pista italiana per l'attaccante. Si tratta, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, del neo promosso Parma. L'idea è iniziata a circolare...

Juve, lo United pronto a offrire 50mln al Valencia per Joao Cancelo

Lazio, c'è Masina nel mirino. L'esterno in uscita dal Bologna

Inter, Nagatomo resta al Gala. Il piano per arrivare a 40mln di plusvalenze

SPAL, può arrivare Hetemaj a parametro zero

Chievo, il futuro di Bastien può essere in Turchia

Inter: cessioni in vista per Puscas, Pinamonti ed Emmers

Cagliari, Giulini valuta Juric e De Zerbi. Anche Maran per la panchina

Chelsea, si lavora per Sarri. Koulibaly può seguirlo a Londra

Sassuolo, offerta sul tavolo per Sprocati della Salernitana

Italia, Baselli: "Mancini perfetto per ripartire. Balotelli merita la Nazionale"

Napoli, per la fascia occhio a Cancelo: avviati i contatti con l'entourage

Un tridente da urlo. L'arma di Klopp per battere Cristiano Ronaldo

Juventus, intesa per Darmian: i dettagli del contratto, allo United 13mln

Atalanta, Percassi: “Defrel nel mirino? Non faccio nomi”

Mandragora: "Ho pianto per la retrocessione, Crotone mi ha dato tanto"

Juve, per la difesa occhi in casa Atl.Madrid: seguiti i due uruguaiani

La grande chance per sperare nel Pallone d'oro

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy