© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il campo ha confermato che in casa Fiorentina a gennaio occorre tornare sul mercato per una punta anche perché il serbo Dusan Vlahovic è apparso ancora immaturo per fare il titolare. Ecco dunque che La Nazione parla di una dirigenza pronta a a stringere con il Chievo Verona di Domenico Di Carlo lo scambio di prestiti fra Vlahovic e Mariusz Stepinski.