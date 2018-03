Chievo, Gazzetta: “Ko nel derby e ora Maran rischia”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Basta un blitz di Caracciolo in apertura di ripresa per esaltare il tentativo di rimonta dell’Hellas (terzo successo nel ritorno) e precipitare il Chievo nella più cupa preoccupazione (5 punti in 13 gare da dicembre), scrive La Gazzetta dello Sport. Mai il Verona era riuscito a infilare due vittorie di seguito (col Toro la precedente), e adesso è terzultimo, in attesa del Crotone. Gli altri numeri che affliggono il Chievo sono dei record ovviamente negativi: settima sconfitta di fila in campo esterno e altro gol al passivo: è da 11 gare che Sorrentino deve inchinarsi ed è la striscia aperta più lunga in A.Esplode la curva Sud, adesso ribollente di fede: la corsa salvezza non appare più un’impresa impossibile. E da ieri coinvolge ufficialmente questo Chievo che ha smarrito tutte le certezze del girone di andata. Mentre un furibondo Campedelli riflette sul da farsi.